Общество 17 июня 2023, 00:15 Генпрокуроры РФ и Турции провели встречу на ПМЭФ РИА «Новости»

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с турецким прокурором при Верховном апелляционном суде Бекиром Шахином на полях Петербургского международного экономического форума. Он поприветствовал коллегу и поблагодарил его за участие в мероприятии.

«Ваше сегодняшнее выступление на сессии вызвало большой интерес у профессионального сообщества. Опыт турецких прокуроров по защите бизнеса будет весьма полезен, особенно в свете позитивной динамики торгово-экономических связей двух стран», — сказал Краснов.

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Генеральный прокурор РФ обратил внимание на совпадение подходов России и Турции по противостоянию современным угрозам. По его словам, именно это позволяет структурам обоих государств результативно сотрудничать по борьбе с преступностью и защите гражданских прав.

В конце диалога Краснов заявил о четкой нацеленности на продолжение развития взаимодействий между прокуратурами двух стран.

Ранее стало известно о встрече Краснова с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян. Перед этим они виделись в декабре прошлого года в Москве.