Генпрокурор включил Подмосковье в топ-5 регионов с самой низкой коррупцией

Мордовия, Чувашия и Камчатка вошли в перечень самых коррупционных регионов страны. Подмосковье, наоборот, оказалось в конце списка. Уровень преступности такого плана в России немного вырос, но в целом в Генпрокуратуре его считают «стабильным».

Глава надзорного органа Игорь Краснов представил доклад, в котором рассказал о ситуации с коррупцией в стране. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В 2019 году на 100 тысяч населения пришлось 21,1 правонарушения подобного плана. Годом ранее уровень коррупционной преступности составил 20,8. В последние годы он «в целом остается стабильным».

Мордовия возглавила топ-10 регионов, где уровень коррупции выше, чем в остальных субъектах РФ. В верхние строки списка попали Чувашия и Камчатка, первую пятерку замыкают Архангельская и Брянская области. Дальше идут Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская.

В упомянутых регионах коэффициент преступности на 100 тысяч населения колеблется в пределах от 29,68 до 26,31.

В Генпрокуратуре считают, что менее всего коррупция развита в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае. За ними следуют Вологодская и Московская области. Чуть выше в списке — Мурманская и Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь уровень коррупционных преступлений варьируется от 6,41 до 9,94 на 100 тысяч населения.

Игорь Краснов в своем докладе заметил, что больше всего коррупция проявляется в сфере освоения бюджетных средств, в том числе и выделенных на целевые программы. Ей подвержены организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность. Ситуация характерна и для жилищно-коммунального хозяйства.

Накануне генпрокурор заявил, что в России второй год подряд растет выявляемая коррупция. Почти вдвое — на 11% — выросли откаты в сфере закупок. Коррупционные активы чиновников стали изымать в 70 раз чаще. За 2019 год сумма оказалась больше 20 миллиардов рублей.