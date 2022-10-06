Генпрокурор России возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама в Ханое | 360°

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Генпрокурор России возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама в Ханое

Генпрокурор РФ Краснов возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов возложил венок к мавзолею — усыпальнице первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Ханое. Он расположен на площади Бадинь, где 2 сентября 1945 года провозгласили независимость Вьетнама. Главный архитектор мемориального ансамбля — один из авторов мавзолея Ленина Гарольд Исакович.

После возложения венка Игорю Краснову вручили нагрудный знак Хо Ши Мина.

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В рамках визита во Вьетнам генпрокурор также посетил Резиденцию Хо Ши Мина — президентский дворец, дом на сваях Хо Ши Мина и пагоду на одном столбе — и встретился с послом Российской Федерации во Вьетнаме Геннадием Бездетко.

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Генпрокуратура РФ

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