12 июля 2023, 14:27
Генпрокурор России прибыл с первым рабочим визитом в Китай
Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Китай
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Китай, где у него запланированы встречи с руководителями ряда ведомств Китайской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
В Пекине Краснов встретится с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Переговоры запланированы на среду, 12 июля. Кроме того, российский генпрокурор подпишет новое соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами.
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На минувшей неделе Краснов побывал в Екатеринбурге. Там он принял участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участниками мероприятия стали генпрокуроры Армении, Белоруссии и Киргизии, главы антикоррупционных ведомств Казахстана и Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.
В середине июня на ПМЭФ Краснов провел встречу со своим турецким коллегой Бекиром Шахином. Он подтвердил четкую нацеленность на продолжение развития взаимодействий между прокуратурами двух стран.
Генпрокуратура РФ
Китай
Игорь Краснов
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