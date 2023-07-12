Общество 12 июля 2023, 14:27 Генпрокурор России прибыл с первым рабочим визитом в Китай Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Китай

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Китай, где у него запланированы встречи с руководителями ряда ведомств Китайской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В Пекине Краснов встретится с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Переговоры запланированы на среду, 12 июля. Кроме того, российский генпрокурор подпишет новое соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами.

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На минувшей неделе Краснов побывал в Екатеринбурге. Там он принял участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участниками мероприятия стали генпрокуроры Армении, Белоруссии и Киргизии, главы антикоррупционных ведомств Казахстана и Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

В середине июня на ПМЭФ Краснов провел встречу со своим турецким коллегой Бекиром Шахином. Он подтвердил четкую нацеленность на продолжение развития взаимодействий между прокуратурами двух стран.