Общество 14 сентября 2023, 18:36 Генпрокурор России обсудил антикоррупционную политику с коллегой из Китая Генпрокурор Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины РИА «Новости»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов и член постоянного комитета центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, член Государственного контрольного комитета Му Хунъюй встретились в Москве. Мероприятие провели по инициативе китайской стороны, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Краснов указал, что отношения между странами вышли на новый уровень. По его словам, двусторонние связи России и Китая сейчас находятся в высшей точке развития.

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Также Краснов рассказал китайскому министру о широких полномочиях Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в стране и о ее ведущей роли в вопросах противодействия коррупции.

«Прокуроры осуществляют контроль за расходами и доходами чиновников, принимают меры по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции...» — подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что в России с интересом наблюдают за успехами антикоррупционной политики Китая. Одной из приоритетных задач российских прокуроров является антикоррупционное просвещение, к тому же аналогичную работу ведут и на международных площадках.

В ходе обсуждения Му Хунъюй рассказали о планах провести выставку работ призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, организуемого Генпрокуратурой РФ. Мероприятие готовится на полях 10-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.