Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Турцию | 360°

08 ноября 2022, 17:38
Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Турцию
Генпрокурор России Краснов возложил венок в Мавзолее в Турции
Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые прилетел с рабочим визитом в столицу Турции — Анкару. Он встретится с турецким коллегой и представителями руководства страны.
Первым делом российский генпрокурор посетил Мавзолей Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента республики. Краснов возложил венок и оставил запись в книге почетных гостей.
Реклама
«Взаимное доверие, уверен, позволит еще больше развить и укрепить дружбу наших государств во благо российского и турецкого народов», — сказал Краснов.
Реклама
Краснов отметил, что успешное развитие отношений двух государств складывается благодаря тесным личным контактам лидеров на принципах взаимного уважения и доверия.
«Такой вектор двустороннего сотрудничества оказывает позитивное влияние и на конструктивное взаимодействие прокурорских служб. Его важной отправной точкой стало подписание нами в начале года в Москве Меморандума о взаимопонимании, в котором отражены наиболее актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказал генпрокурор.
Краснов также рассказал о серьезных рисках в сфере киберпреступлений. Сейчас в России уже сложилась достаточная судебная практика по делам криминального оборота криптовалют и иных виртуальных активов. Генпрокурор выразил заинтересованность во взаимном обмене лучшими практиками и наработками.
Прокуроры России и Турции постепенно развивают сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Во время конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге в 2021 году Краснов встретился с генпрокурором при Верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином. С замминистром юстиции республики Якупом Могулом российская сторона подписала программу сотрудничества, в рамках которой уже прошли два круглых стола.
В январе 2022 года в российской столице подписали Меморандум о взаимопонимании между генпрокуратурами обеих стран.
Генпрокуратура РФ
Турция
Игорь Краснов
Реклама
Реклама