Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Турцию | 360°

Общество 08 ноября 2022, 17:38 Генпрокурор России Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Турцию Генпрокурор России Краснов возложил венок в Мавзолее в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые прилетел с рабочим визитом в столицу Турции — Анкару. Он встретится с турецким коллегой и представителями руководства страны.

Первым делом российский генпрокурор посетил Мавзолей Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента республики. Краснов возложил венок и оставил запись в книге почетных гостей.

Реклама

«Взаимное доверие, уверен, позволит еще больше развить и укрепить дружбу наших государств во благо российского и турецкого народов», — сказал Краснов.

Реклама

Краснов отметил, что успешное развитие отношений двух государств складывается благодаря тесным личным контактам лидеров на принципах взаимного уважения и доверия.

«Такой вектор двустороннего сотрудничества оказывает позитивное влияние и на конструктивное взаимодействие прокурорских служб. Его важной отправной точкой стало подписание нами в начале года в Москве Меморандума о взаимопонимании, в котором отражены наиболее актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказал генпрокурор.

Краснов также рассказал о серьезных рисках в сфере киберпреступлений. Сейчас в России уже сложилась достаточная судебная практика по делам криминального оборота криптовалют и иных виртуальных активов. Генпрокурор выразил заинтересованность во взаимном обмене лучшими практиками и наработками.

Прокуроры России и Турции постепенно развивают сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Во время конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге в 2021 году Краснов встретился с генпрокурором при Верховном апелляционном суде Турции Бекиром Шахином. С замминистром юстиции республики Якупом Могулом российская сторона подписала программу сотрудничества, в рамках которой уже прошли два круглых стола.

В январе 2022 года в российской столице подписали Меморандум о взаимопонимании между генпрокуратурами обеих стран.