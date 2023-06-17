Общество 17 июня 2023, 00:50 Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на сессии в рамках ПМЭФ-2023 Генпрокурор России Краснов выступил на сессии о бизнесе в рамках ПМЭФ-2023 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступил на сессии «Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата» в рамках Петербургского международного экономического форума. На мероприятии присутствовали многие иностранные коллеги прокурора.

По приглашению Краснова в рамках сессии выступили генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, генпрокурор Верховной народной прокуратуры Вьетнама Ле Минь Чи, генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян, тайский генпрокурор Нари Тантасатиен, заместитель генпрокурора Верховной народной прокуратуры Китая Чжан Чжицзе и генпрокурор при Верховном апелляционном суде Турции Бекир Шахин.

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В качестве спикеров с речью выступили президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Модератором сессии стал председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

В ходе мероприятий Краснов посетил стенд МИЦ «Известия», где ответил на вопросы корреспондентов. Далее он присутствовал на Пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина.