Генпрокурор РФ прилетел в Новосибирск для приема жителей

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в пятницу прибыл с рабочим визитом в Новосибирск. Глава надзорного ведомства проведет в городе личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Краснов отдельно проведет в Новосибирске встречу с участниками долевого строительства жилья и пообщается с представителями местного бизнеса.

Свой визит Краснов начал с возложения венка у Монумента Славы — памятника сибирякам-участникам Великой Отечественной войны.

На прием к генпрокурору записались более 20 жителей региона, сообщил ТАСС. Одна из пенсионерок пожаловалась Краснову, что живет в доме, фасад которого находится в плачевном состоянии. Балконы могут обрушиться, а капремонт начнется только через пять лет.

Житель Искитима пожаловался Краснову, что их дом признали аварийным еще восемь лет назад. Глава ведомства возмутился, что за это время проблема так и не была решена. Он поручил провести проверку и разобраться с действиями местных чиновников.

Генпрокурору также пожаловались на перебои с поставками лекарств в больницы.