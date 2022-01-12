Генпрокурор РФ поздравил коллег с 300-летием прокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил всех своих коллег с большим юбилеем: исполнилось 300 лет со дня образования в стране органов прокуратуры. Он напомнил, что именно 12 января 1722 года российский император Петр I выпустил указ, которым учредил в стране соответствующий орган.

Краснов напомнил, что именно благодаря императору России удалось заявить о себе как о по-настоящему значимой и сильной мировой державе. В этом есть немалая заслуга и прокуратуры, которая помогала продвигать важные для страны реформы и гарантировала исполнение указов императора.

«Как не раз подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом. И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне», — отметил генпрокурор, его слова процитировали «Известия».

Ранее Игорь Краснов выступил с предложением ввести в законодательство понятие «криптовалюта», чтобы это понятие стало единым и получило устойчивое правоприменение. По его словам, в судебной практике страны уже появились случаи, когда такая валюта признается имуществом или взяткой. Но пока на основе таких ситуаций невозможно создать единое применение термина в законодательстве.