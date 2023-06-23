Общество 23 июня 2023, 15:46 Генпрокурор проведет личный прием жителей и представителей бизнес-сообщества Оренбурга

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Генпрокурор России Игорь Краснов 23 июня прибыл в Оренбург. Это его первая рабочая поездка в этот регион, сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

После приезда генпрокурор посетил выставочный комплекс «Салют, Победа!», экспозиция которого отражает боевой путь 15 дивизий, сформированных из жителей городов и сел региона. После Краснов возложил венок к Вечному огню у монумента «Павшим за Советскую Родину» в центральной части парка.

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В рабочем графике Краснова запланирован личный прием жителей и представителей регионального бизнес-сообщества. Кроме того, он встретится с коллективом прокуратуры Оренбургской области.