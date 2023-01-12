Общество 12 января 2023, 01:52 Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее РФ Генпрокурор России Краснов поздравил коллег с Днем работника прокуратуры

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В России 12 января отмечают День сотрудника прокуратуры. Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в своем поздравлении отметил, что уже четыре столетия ведомство является оплотом законности и правопорядка для страны.

Сотрудники прокуратуры преданы идеалам закона. Их отличает профессионализм, глубокие знания, ответственность, верность долгу — традиции и идеалы, заложенные предшественниками, подчеркнул Краснов. Эти качества необходимы для решения самых ответственных задач.

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«В ушедшем году наши ряды пополнились коллегами из новых российских регионов. Мы всемерно поддерживаем их, ведь мы — едины. Сегодня как никогда от нашей работы зависит будущее великой России, через каждого из нас проходят человеческие судьбы. Права и свободы любого нуждающегося в нашей защите гражданина должны оставаться под нашим пристальным вниманием», — подытожил глава Генпрокуратуры.

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Ранее сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на важность защиты прав участников спецоперации на Украине.