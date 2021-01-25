Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована проверка», — говорится в сообщении.

После проверки будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качеству оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечению условий транспортировки и хранения продуктов питания, а также наличию документов, подтверждающих их качество и безопасность, соблюдению санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Несколько дней назад 17 учеников школы станицы Троицкой в Крымском районе Кубани обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Они из разных классов, но в столовой ели одинаковую еду. У детей была рвота и повышенная температура.