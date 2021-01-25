facebook_pixel
    25 января 2021, 11:58

    Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

    Анастасия Калинина

    В российских школах и детских садах будет проверено исполнение законодательства при организации питания детей. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил этим заняться региональным ведомствам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

    «В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована проверка», — говорится в сообщении.

    После проверки будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качеству оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечению условий транспортировки и хранения продуктов питания, а также наличию документов, подтверждающих их качество и безопасность, соблюдению санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

    Несколько дней назад 17 учеников школы станицы Троицкой в Крымском районе Кубани обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Они из разных классов, но в столовой ели одинаковую еду. У детей была рвота и повышенная температура.