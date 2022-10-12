Генпрокурор объяснил, что делать при получении ошибочной повестки | 360°

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Генпрокурор объяснил, что делать при получении ошибочной повестки

Генпрокурор РФ Краснов уточнил порядок действий при получении повестки по ошибке

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Резервисту, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — отметил генпрокурор в интервью РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания.

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По словам главы надзорного ведомства, зафиксировано немало случаев, когда вмешательство прокуратуры позволило исправить ситуацию.

В качестве примеров Краснов рассказал, как в Челябинске был возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале — мобилизованный с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что работа сотрудников прокуратуры с каждым отдельным обращением по частичной мобилизации не должна превышать трех суток.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

Генпрокуратура РФ

Частичная мобилизация в РФ

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