Общество 14 декабря 2022, 01:08 Генпрокурор Краснов встретился со иранским коллегой для обмена опытом Генеральные прокуратуры Ирана и России обменяли опытом и лучшими практиками

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран Мохаммадом Джафаром Монтазери. Представители надзорных ведомств двух стран провели встречу в рамках круглого стола, где обменялись опытом и лучшими практиками в своей работе.

«Не сомневаюсь, что российским и иранским прокурорам есть чем поделиться друг с другом», — подчеркнул Краснов.

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Он также рассказал иранскому коллеге о намерении подписать Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с руководителем Организации Генеральной инспекции Ирана Забихоллой Ходаианом. Генпрокурор России считает, что это ведомство обладает рядом полномочий, схожих с теми, которыми наделена Генеральная прокуратура в РФ.

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Краснов также заметил, что развитие российско-иранских отношений имеет положительную динамику. По его словам, основная заслуга в этом принадлежит главам государств России и Ирана.