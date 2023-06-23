Общество 23 июня 2023, 19:33 Генпрокурор Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области

Читать 360tv в

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области. Во время обсуждения он призвал продолжить политику максимального освобождения бизнеса от навязчивого контроля, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Краснов высоко оценил стратегическое значение Оренбургской области. Этот регион, по его словам, обладает выгодным географическим положением и является крупным транспортным узлом, а также отличается мощным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом.

Реклама

«Все это делает его привлекательным для инвестиций», — отметил генпрокурор.

Краснов назвал особо важным сохранение положительной динамики развития малого и среднего бизнеса. При этом результаты опросов показали, что более 50% предпринимателей Оренбуржья столкнулись с препятствиями административного и логистического характера, сообщил руководитель надзорного ведомства. Глава Генпрокуратуры призвал своевременно и полностью устранять подобные сложности.

Генпрокурор напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина, согласно которой бизнес не нужно подвергать проверкам, за исключением объектов, где высок риск вреда здоровью людей и окружающей среде. При этом полностью отказаться от госконтроля невозможно, подчеркнул Краснов. Он предложил сместить вектор на профилактику нарушений.

Он также указал на важность продолжения политики устранения навязчивого контроля бизнеса. Краснов поручил начальнику главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ подготовить соответствующее обращение в правительство.