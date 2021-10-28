Генпрокурор Краснов провел встречу с Лукашенко и главой ГП Белоруссии Шведом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился со своим белорусским коллегой Андреем Шведом и президентом республики Александром Лукашенко. Переговоры прошли в Минске.

На повестку переговоров с Лукашенко были вынесены темы взаимодействия надзорных ведомств двух стран, а также вопрос внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В ходе встречи с Шведом Краснов указал на необходимость искать новые способы борьбы с преступностью на фоне стремительной цифровизации. Он обратил внимание на ежегодный рост кибератак и случаев онлайн-мошенничеств. В частности, в России в настоящее время более четверти всех регистрируемых преступлений совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий, уточнил Краснов.

Также он указал на реальность угрозы, исходящей от экстремистских и террористических организаций, которые активно действуют в Сети.

По итогам встречи генеральные прокуроры подписали план совместных мероприятий на 2022 год, а также совместное распоряжение, актуализирующее каналы сотрудничества вне сферы уголовного судопроизводства.