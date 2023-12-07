Общество 07 декабря 2023, 22:46 Генпрокурор Краснов назвал геноцидом истребление Украиной русских людей в Донбассе Генпрокурор Краснов заявил, что геноцид в мире еще не побежден

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в Международной конференции, посвященной 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. По его словам, в современном мире геноцид «еще не побежден». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. Его участники обсудили консолидацию усилий в распространении информации, обмене опытом и знаниями, формировании общей правовой позиции в оценке преступлений нацистов и их современных последователей.

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Краснов напомнил, что термин «геноцид» государственные обвинители впервые использовали на Нюрнбергском процессе, когда дали оценку намеренному уничтожению нацистами мирного населения по политическим, расовым, религиозным и национальным мотивам. Не забыл он упомянуть и про «многолетнее истребление русскоязычного населения Донбасса преступным украинским режимом».

Прокурор призвал участников конференции не допустить замалчивания и искажения реальных исторических фактов.

Ранее Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, где возложил венок к монументу героям войны за независимость Алжира.