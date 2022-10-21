Генпрокурор Игорь Краснов обсудит с белорусскими коллегами вопросы борьбы с экстремизмом | 360°

Общество 21 октября 2022, 18:45 Генпрокурор Игорь Краснов обсудит с белорусскими коллегами вопросы борьбы с экстремизмом Генпрокурор РФ Краснов примет участие в заседании Объединенной коллегии прокуратур РФ и РБ

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Брест для участия в заседании Объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии. Представители российского ведомства обсудят с коллегами вопросы прокурорского надзора в сфере противодействия экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Объединенная коллегия проводится с 2008 года. Последнее заседание состоялось в Москве в апреле 2021 года. Тогда обсудили вопросы противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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В ведомстве подчеркнули, что прокуроры России и Белоруссии постоянно осуществляют сотрудничество не только в рамках коллегии, но и в форматах заседаний Координационного совета генпрокуроров стран СНГ, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также на площадках Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС.

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Руководители прокуратур соседних государств также часто встречаются лично на полях международных форумов. С 2010 по 2022 годы проведено более 20 таких встреч.

В частности, Игорь Краснов в октябре 2021 года посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко и белорусским коллегой. На повестку переговоров были вынесены темы взаимодействия надзорных ведомств двух стран, а также вопрос внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ.