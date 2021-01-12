Генпрокурор Игорь Краснов поздравил сотрудников с Днем работника прокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился к сотрудникам ведомства. Он поздравил их с днем работника прокуратуры.

Краснов подчеркнул, что институт прокурорского надзора появился в России 299 лет назад. С тех пор в стране произошло немало реформ и изменений, но ведомство неизменно занимало в его структуре уникальное положение, а сотрудники всегда продолжали стоять на страже законности.

«Органы прокуратуры — это прежде всего люди, сплоченный коллектив. История ведомства создана лучшими юристами России. Как и раньше их отличает не только уровень профессиональной подготовки, но и высокие этические и моральные качества», — отметил он.

Краснов подчеркнул, что приоритетом службы в ведомстве является верховенство закона. Именно от качества и оперативности работы его сотрудников во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни России.

На нас возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства. И в основе каждой из них лежит принцип справедливости Игорь Краснов

Он также отметил заслуги ветеранов, и подчеркнул, что прокуратура успешно выполняет поставленные задачи во многом благодаря их знаниям и опыту. Краснов добавил, что страна отметила заслуги людей, которые посвятили себя защите интересов граждан, общества и государства, на самом высоком уровне.

«Благодарю коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка. Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу», — заключил он.