Общество 20 апреля 2023, 16:47 Генпрокуратуры России и Казахстана обсудили вопросы нелегальной миграции и торговли людьми Генпрокуратуры России и Казахстана на круглом столе обсудят вопросы нелегальной миграции

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Генеральные прокуратуры России и Казахстана проводят двухдневное заседание круглого стола по вопросам противодействия нелегальной миграции и торговле людьми. Встреча проходит в Волгограде в рамках реализации плана совместных мероприятий на 2023-2024 годы.

Замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества – начальник управления экстрадиции Вячеслав Михеев отметил, что сотрудничество России и Казахстана в правовой сфере находится на высоком уровне. Между странами регулярно совершенствуются формы и увеличивается договорная база взаимодействия. Государства часто проводят различные встречи и экспертные консультации.

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По словам Михеева, в 2022 году случаи постановки иностранцев на миграционный учет в России выросли на четверть. Основной поток пришелся на граждан из СНГ, в частности,из Казахстана. На 10,3% увеличилось и число преступлений со стороны иностранцев. Резкий рост зафиксировали в категории особо тяжких преступлений.

В прошлом году прокуроры выявили свыше 25 тысяч нарушений законодательства в сфере миграции. Специалисты приняли все необходимые меры для их устранения и предупреждения. Для роста качества расследования уголовных дел внесено свыше 2,5 тысячи актов реагирования.

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Также по требованиям прокуроров блокировалась информация в Сети о способах организации незаконной миграции. Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор 22 требования. По ним ограничили доступ к 137 информресурсам, на которых можно было купить поддельные документы в сфере миграции.

В рамках круглого стола стороны поделились лучшими практиками противодействия нелегальной миграции, выявления и расследования связанных с ней преступлений на российско-казахстанской границе и принятия процессуальных решений. Также представители обменялись разными методиками и тактиками по недопущению торговли людьми и наметили план совместной работы приграничных прокуратур для борьбы с транснациональной преступностью.

Подобное мероприятие провели впервые в рамках реализации подписанного в январе прошлого года дополнительного протокола к соглашению о сотрудничестве Генеральных прокуратур обеих стран. Работа круглого стола продолжается.