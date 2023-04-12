12 апреля 2023, 19:50
Генпрокуратуру попросили разблокировать Twitter
Депутаты от всех фракций подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter
Депутаты из всех фракций Госдумы обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter в России. Копия обращения оказалась в распоряжении РБК.
Инициатором обращения стала партия «Новые люди». В нем говорится, что депутаты ранее поддержали решение властей страны ограничить для россиян доступ к Twitter.
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«Однако политика социальной сети изменилась после смены владельца», — указали в документе.
Депутаты обратили внимание, что соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов». Этому способствовало «личное решение» нового владельца платформы Илона Маска.
Кроме того, после разблокировки Twitter российские предприниматели и блогеры смогут привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию.
Ранее Роскомнадзор не нашел оснований, чтобы снять блокировку с социальной сети Twitter. Администрация площадки так и не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, написал RT.
Госдума РФ
Депутаты
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