Общество 12 апреля 2023, 19:50 Генпрокуратуру попросили разблокировать Twitter Депутаты от всех фракций подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter Unsplash

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Депутаты из всех фракций Госдумы обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter в России. Копия обращения оказалась в распоряжении РБК.

Инициатором обращения стала партия «Новые люди». В нем говорится, что депутаты ранее поддержали решение властей страны ограничить для россиян доступ к Twitter.

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«Однако политика социальной сети изменилась после смены владельца», — указали в документе.

Депутаты обратили внимание, что соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов». Этому способствовало «личное решение» нового владельца платформы Илона Маска.

Кроме того, после разблокировки Twitter российские предприниматели и блогеры смогут привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию.

Ранее Роскомнадзор не нашел оснований, чтобы снять блокировку с социальной сети Twitter. Администрация площадки так и не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, написал RT.