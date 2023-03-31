Общество 31 марта 2023, 19:10 Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить законность подорожания металла Депутат ГД Колунов попросил проверить обоснованность резкого повышения цен на металл РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Колунов направил в Генпрокуратуру и ФАС обращение с просьбой проверить обоснованность резкого повышения цен на металл. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

По его словам, с начала 2023 года стоимость арматурной стали в среднем по России поднялась на 26,8%. В Московской области ее цена увеличилась на 32%.

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«Необходимо проверить обоснованность резкого скачка стоимости арматурной стали и сопутствующих материалов. Только за последний месяц ее стоимость в отдельных регионах выросла до 30%. <...> в Подмосковье зафиксировано удорожание на 32–36%», — заявил Колунов.

Данные мониторинга Минстроя говорят о том, что удорожание объектов здравоохранения, социальной сферы и ЖКХ уже составило 2–5%. По мнению депутата, необоснованное повышение цен на металл спровоцирует печальные последствия. Так, значительно поднимется стоимость строительства, что нарушит сроки сдачи в эксплуатацию, пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог, которые сейчас наблюдаются.