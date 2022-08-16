Генпрокуратуре предложили разблокировать Instagram

Доступ к соцсети Instagram* предложили разблокировать в России. С такой инициативой председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин решил обратиться к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Депутат Госдумы провел встречу с блогерами в Екатеринбурге. По итогам мероприятия он пообещал задать главе надзорного органа вопрос о возможности разблокировки соцсети, сообщил ТАСС.

Специалисты должны проверить, есть ли сейчас в Instagram* какая-то антироссийская пропаганда и заявления по дискриминации России.

«И если действительно на текущий момент это все модерируется, убирается, и соцсеть пошла нам навстречу, то тогда предложить ее разблокировать», — подчеркнул Демин.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что доступ к Instagram* разблокируют в России только после выполнения определенных условий. Он пояснил, что соцсеть должна прекратить заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Также Россия ждет извинений за легализацию призывов убивать россиян.

*Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.