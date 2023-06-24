Общество 24 июня 2023, 00:44 Генпрокуратура заявила об уголовном деле против Пригожина Генпрокуратура РФ: в отношении Пригожина законно возбудили дело из-за призывов к мятежу РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram-канале.

«Следственное управление ФСБ России законно и обоснованно возбудило уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, действиям Пригожина дадут надлежащую правовую оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации, которая разворачивается вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, принимаются необходимые меры.

Минобороны назвало сообщения об ударе по лагерям «Вагнера» информационной провокацией. Как отметили в министерстве, сообщения распространяются от лица российского предпринимателя Евгения Пригожина.