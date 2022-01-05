Интернет заполонили фейки о вакцинах от коронавируса

В Сети развернулась масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса. Авторы подобных сообщений пишут о якобы смертельной опасности препаратов, вымирании планеты и чипировании, заявили в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, одновременно с публикацией такого контента появляются и активно работают интернет-сервисы и Telegram-каналы, где людям предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестов. Покупателей вводят в заблуждение, что приобретение таких подделок якобы законно, сообщил ТАСС.

В прошлом году после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор большое количество фейков о вакцинации было заблокировано или удалено. Отдельно в ведомстве обратили внимание, что во время мониторинга была выявлена и недостоверная информация, направленная на дискредитацию выборов в России и эскалацию напряженности в обществе.

Сведения такого характера публиковались на поддельных сайтах политической партии и ЦИК России. Их авторы, в частности, публиковали фейки об обязательной вакцинации голосующих.

Самое большое количество фейковой информации, по данным Генпрокуратуры, появляется в российских и иностранных соцсетях, на YouTube, в TikTok, Twitter и Теlеgram.