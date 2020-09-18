Генпрокуратура заинтересовалась повышением цен на продукты

«Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», — заявили в Генпрокуратуре.

Прокуроры регионов РФ организуют проверки, чтобы обеспечить законность и права граждан при формировании цен на продовольственные товары первой необходимости. Если будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности. Кроме того, сотрудники примут меры для устранения нарушений.

Игорь Краснов, генпрокурор страны, взял проверку на контроль.

Ранее стало известно, что оптовые цены на гречу, которая с конца августа сохраняла неустойчивое равновесие, вдруг резко выросли вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну.

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В августе тонна гречневой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре прошлого года в два раза меньше — 28 268 рублей.