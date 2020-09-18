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    18 сентября 2020, 12:01

    Генпрокуратура заинтересовалась повышением цен на продукты

    Анастасия Кременчугская

    Генпрокуратура России поручила проверить сообщения о резком повышении цен на гречку и пшено. В ведомстве подозревают, что речь может идти о картельном сговоре. Об этом сообщил сайт «Известия».

    «Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», — заявили в Генпрокуратуре.

    Прокуроры регионов РФ организуют проверки, чтобы обеспечить законность и права граждан при формировании цен на продовольственные товары первой необходимости. Если будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности. Кроме того, сотрудники примут меры для устранения нарушений.

    Игорь Краснов, генпрокурор страны, взял проверку на контроль.

    Ранее стало известно, что оптовые цены на гречу, которая с конца августа сохраняла неустойчивое равновесие, вдруг резко выросли вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну.

    Цена тонны гречки составила 50  310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В августе тонна гречневой крупы стоила в среднем 48  194 рубля, в сентябре прошлого года в два раза меньше — 28  268 рублей.

    Новости SMI.FM