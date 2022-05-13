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    13 мая 2022, 15:54

    Генпрокуратура выявила незаконные отказы ПФР в выплате пособий на детей

    Генпрокуратура выявила незаконные отказы ПФР в выплате пособий на детей от 8 до 17 лет

    Максим Зинкин

    Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ в ходе проверки выявили незаконные отказы в выплатах родителям пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет со стороны территориальных фондов Пенсионного фонда России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Генпрокуратура выявила незаконные отказы ПФР в выплате пособий на детей

    «По итогам рассмотрения свыше тысячи внесенных прокурорами актов реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 300 виновных должностных лиц, восстановлены права 24,5 тысячи граждан, которым предоставлено свыше 295 миллионов рублей», — говорится в сообщении Гепрокуратуры.

    В релизе уточняется, что формировалась практика отказов со ссылкой на недостоверность или неполноту представленных сведений.

    Таким образом, ПФР пересмотрит ряд решений об отказах в выплате ежемесячных пособий на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, принятых с июня 2021 года.