Генпрокуратура выявила незаконные отказы ПФР в выплате пособий на детей

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ в ходе проверки выявили незаконные отказы в выплатах родителям пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет со стороны территориальных фондов Пенсионного фонда России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По итогам рассмотрения свыше тысячи внесенных прокурорами актов реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 300 виновных должностных лиц, восстановлены права 24,5 тысячи граждан, которым предоставлено свыше 295 миллионов рублей», — говорится в сообщении Гепрокуратуры.

В релизе уточняется, что формировалась практика отказов со ссылкой на недостоверность или неполноту представленных сведений.

Таким образом, ПФР пересмотрит ряд решений об отказах в выплате ежемесячных пособий на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, принятых с июня 2021 года.