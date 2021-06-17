Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в ряде регионов

Генпрокуратура РФ обнаружила необоснованное завышение цен на продукты в некоторых регионах. В результате было поручено провести проверки с привлечением контролирующих органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты. В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рост цен был замечен на морковь, картофель, капусту белокочанную, репчатый лук. Контролирующим органам было поручено провести проверку.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сотрудников Минсельхоза оперативно реагировать на возможные изменения цен на продукты, уточнил RT. По его словам, принятые правительством меры позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. До этого пресс-служба Росстата сообщила, что в мае по сравнению с апрелем в России больше всего подорожали овощи, фрукты и ягоды.