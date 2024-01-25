Общество 25 января 2024, 11:07 Генпрокуратура России подала иски к крупнейшим добытчикам краба Генпрокуратура России подала иски к крупнейшим добытчикам краба на 376 млрд руб. Thomas Sbampato/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Генпрокуратура России подала два иска к 45 ответчикам на общую сумму в 376 миллиарда рублей в Арбитражный суд Приморского края. Об этом сообщил «Интерфакс».

Первый иск на 358,7 миллиарда рублей подали в отношении регионального фонда «Родные острова» (Сахалин) и некоторых его учредителей. Среди ответчиков выступают владельцы и руководство этих организаций. Фонд работает по поддержке начинающих и профессиональных спортсменов Сахалина. Также оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и одаренным ребятам.

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Среди ответчиков заявлен местный рыбопромышленник и так называемый «крабовый король» Олег Кан. Он — председатель попечительского совета, а его сын Александр — президент фонда «Родные острова».

Второй иск поступил на 17,4 миллиарда рублей в отношении приморских компаний, занимающимся морским рыболовством, в том числе «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин», и к их бывшим и нынешним совладельцам.

Иски подали 23 января, их пока не приняли к производству. Генпрокуратура заявила ходатайства об обеспечительных мерах. Подробностей исков нет.