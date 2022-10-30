Генпрокуратура России не требовала блокировки домена t.me | 360°

Общество 30 октября 2022, 00:48 Генпрокуратура России не требовала блокировки домена t.me Генпрокуратура: требование о блокировке домена Telegram в Роскомнадзор не направлялось РИА "Новости"

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Генпрокуратура России не отправляла требование о блокировке домена t.me в Роскомнадзор, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее в реестре Роскомнадзора опубликовали информацию о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомство ограничило доступ к домену t.me.

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«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», — говорится в сообщении.

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Роскомнадзор сообщил о том, что блокировка мессенджера Telegram на территории России исключается.

Ранее на этой неделе пользователи Telegram в России стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. В Москве у около 77% юзеров столкнулись с проблемами с его работоспособностью. Также жалобы поступали из Хабаровска, Краснодара, Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Уфы.

Кроме того, масштабный сбой в Twitter зафиксировал сайт Downdetector. Пользователи из разных стран мира жаловались на серьезные перебои в работе социальной сети.