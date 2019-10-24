Генпрокуратура решила запретить публикации о преступлениях подростков

Матерящихся старшеклассников напугали мутациями ДНК Подробнее

Прокуроры уже предложили Минкомсвязи разработать соответствующий законопроект, рассказала глава подразделения Генпрокуратуры по защите прав несовершеннолетних Марина Зайцева во время круглого стола в Совете Федерации. Мероприятие было посвящено популяризации криминальной субкультуры среди подростков.

По словам Зайцевой, «такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними».

Она добавила, что в ходе прокурорской проверки в Забайкальском крае и ряде других регионов по поводу распространения криминальной субкультуры АУЕ среди подростков, выяснилось, что «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет».

В ведомстве «поддерживают инициативу» об ответственности интернет-провайдеров за распространение подобной информации, так как блокировки не работают, добавила прокурор.

«Закрываем, а через 10 минут их становится в два раза больше», — пояснила представитель надзорного ведомства.

В России согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещено сообщать данные, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних к самоубийству (на практике запрещается писать о способе совершения суицида).

Также нельзя говорить в позитивном ключе об употреблении наркотиков, табака и алкоголя, азартных играх, бродяжничестве и проституции. Закон запрещает использовать мат, описание секса и показывать в СМИ трупы.