Генпрокуратура раскрыла подробности побега заключенных из колонии в Дагестане

Прокуратура Республики Дагестан провела проверку касательно побега заключенных из колонии. Следователи подозревают, что кто-то помог преступникам сбежать.

Сейчас все шестеро задержаны. В ходе проверки прокуроры вынесли начальнику УФСИН РФ по Дагестану семь протестов на необоснованные приказы о поощрении осужденных. Информация об этом появилась на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«Установлено, что 22 сентября 2020 года указанные лица <…> совершили побег из исправительного учреждения. При этом трое из них находились в производственном помещении, откуда впоследствии совершили побег, в отсутствие приказа начальника колонии о привлечении к труду», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН РФ в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности. Также на контроль Генпрокуратуры поставлены дела о превышении должностных полномочий, пособничестве в побеге из места лишения свободы и о побеге из места лишения свободы.

Ранее беглецам предъявили новое обвинение по статье «Побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору», передает «Газета.ru». Теперь им грозит увеличение срока.

Заключенным удалось выбраться из тюрьмы с помощью подкопа. Побег был устроен из исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке городского типа Шамхал.