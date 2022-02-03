Генпрокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус

Генпрокуратура России решила проверить продавцов тестов на коронавирус после информации о подорожании в СМИ. О своем намерении ведомство уведомило на официальном сайте.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие коронавируса методом ПЦР», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

Если прокуроры субъектов, которым поручено провести проверку, обнаружат нарушения, то будут приняты меры по их устранению.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России обратит внимание на подорожание ПЦР-тестов в аптеках. Цены на тестирование также решила проверить ФАС, организовать такое мероприятие службе поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это поручение должно было быть исполнено до 1 февраля 2022 года.

Популярность экспресс-тестов начала расти из-за роста числа заражений новым контагиозным штаммом коронавируса «омикрон».