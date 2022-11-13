Общество 13 ноября 2022, 19:14 Генпрокуратура проверит факт мобилизации школьника из ДНР Врио главы ДНР Пушилин назвал преступным факт отправки старшеклассника на фронт РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России проверит законность факта мобилизации 18-летнего школьника из Донецкой Народной Республики Никиты Гладких. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

«Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Никиту Гладких. Вернуть живым и здоровым. <…> В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура», — отметил Пушилин.

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Врио главы ДНР пояснил, что на начало специальной военной операции мобилизованному старшекласснику исполнилось 18 лет. Он еще не окончил 11-й класс, но оказался в расположении действующей военной части под Херсоном.

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Денис Пушилин заявил, что подобные факты во время мобилизации являются преступными. Теперь Никита Гладких продолжит учебу в школе, а летом, как и планировал, будет поступать в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Врио главы ДНР пообещал предоставить юноше льготные условия для поступления.

Ранее сообщалось, что в начале октября в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.