Генпрокуратура призвала наказать авторов фейков о целительных масках из «медной» ткани

Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать в Сети материалы о продаже многоразовых масок, которые якобы способны побороть коронавирус. Речь идет о средстве защиты из «медной ткани».

Как заявили в пресс-службе ведомства, информация о маске из «медной ткани» появилась на одном из сайтов. В описании утверждается, что ионы меди «быстро убивают такие вирусы, как: Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов».

По данным столичного департамента здравоохранения, эффективность таких масок не подтверждена никакими исследованиями. Однако такая недостоверная информация создает угрозу для общества и может вызвать рост заболеваемости.

Кроме того, прокуроры нашли в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщения с фейковой информации ситуации в одной из больниц Твери. Авторы постов утверждают, что пациентам инфекционного отделения не дают маски, а люди с подозрением на коронавирус находится вместе с другими пациентами. Также в публикации утверждается, что одноразовую посуду в инфекционке используют много раз. Региональное управление Роспотребнадзора уже опровергло эти данные.

Генпропкуратура просит Роспотребназор ограничить доступ к этим материалам. Ранее в Москве открыли уголовное дело в отношении людей, которые сообщили о тайном вывозе тел жертв коронавируса в ночное время. Эта новость официально признана фейком.