Общество 20 марта 2023, 17:59 Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» в России Генпрокуратура признала деятельность «Института госуправления» Британии нежелательной в РФ РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура признала деятельность британского «Института государственного управления» нежелательной на территории России. Решение приняли по результатам проверки, уточнила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура установила, что работа этого учреждения в России угрожает основам ее конституционного строя, территориальной целостности и безопасности. В организации позволяли себе «агрессивную, милитаристскую риторику» и проводили кампании по дискредитации органов власти и управления Российской Федерации. При участии «Института государственного управления» даже фабриковались доказательства того, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела государств Европы. Кроме того, проводились русофобские конференции и создавались соответствующие документы.

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Информацию о решении Генпрокуратуры направили в Минюст. Британскую организацию внесут в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которой признали нежелательной в России.

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