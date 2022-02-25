Генпрокуратура пресечет фейки про спецоперацию в Донбассе

Генеральная прокуратура занялась пресечением распространения фейков о специальной военной операции в Донбассе и направляет требования о блокировке распространителей недостоверной информации в Роскомнадзор. Об этом написал ТАСС.

РКН на основании требований ведомства уже принимает меры по пресечению распространения фейковой информации о спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

В Генпрокуратуре напомнили, что размещение ложной общественно значимой информации чревато административными штрафами. А в случае публикации в Сети фейков, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, нарушения порядка и общественной безопасности надзорное ведомство направляет в РКН требования о внесудебной блокировке таких материалов.