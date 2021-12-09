Генпрокуратура предложила внести в законодательство термин «криптовалюта»

Генеральная прокуратура России выступила в поддержку введения в законодательство понятия «криптовалюта» для единого и устойчивого правоприменения. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как он рассказал РИА «Новости», судебная практика по уголовном делам сейчас приходит к тому, что признает криптовалюту имуществом или предметом взятки. Однако это не является достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения.

«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — отметил Краснов.

Генпрокуратура также разработала нормы, позволяющие в будущем арестовать и конфисковать незаконно полученную криптовалюту.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей создать рабочую группу по вопросам легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней. Специалисты должны начать работать уже в ближайшее время.