Генпрокуратура предложила лишать имущества компании, которые не платят зарплату сотрудникам

Генеральная прокуратура России предложила разработать новый законопроект, который потенциально может помочь защитить права рядовых работников. Согласно инициативе, предложенной ведомством, у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплат долгов по заработной плате для сотрудников.

С таким сообщением в беседе с изданием «Известия» выступили представители самой Генеральной прокуратуры. Они отметили, что такие поправки предлагается внести в российский закон «Об исполнительном производстве». Сейчас изменения разрабатываются в Минтруда, добавили в ведомстве.

В Госдуме уже знакомы с такой инициативой. Депутаты сочли, что она достаточно своевременная и актуальная для текущей ситуации, которая складывается на сегодняшний день в России.

Но опрошенные изданием эксперты пока сомневаются и говорят, что инициатива неоднозначна. Дело в том, что если начнет распродаваться, к примеру, оборудование, которым владеет компания, — то не получится избежать сокращения самого производства или вообще закрытия фирмы, а значит, и увольнения ее сотрудников.