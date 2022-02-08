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    08 февраля 2022, 03:11

    Генпрокуратура предложила лишать имущества компании, которые не платят зарплату сотрудникам

    Ирэна Вороник

    Генеральная прокуратура России предложила разработать новый законопроект, который потенциально может помочь защитить права рядовых работников. Согласно инициативе, предложенной ведомством, у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплат долгов по заработной плате для сотрудников.

    Генпрокуратура предложила лишать имущества компании, которые не платят зарплату сотрудникам

    С таким сообщением в беседе с изданием «Известия» выступили представители самой Генеральной прокуратуры. Они отметили, что такие поправки предлагается внести в российский закон «Об исполнительном производстве». Сейчас изменения разрабатываются в Минтруда, добавили в ведомстве.

    В Госдуме уже знакомы с такой инициативой. Депутаты сочли, что она достаточно своевременная и актуальная для текущей ситуации, которая складывается на сегодняшний день в России.

    Но опрошенные изданием эксперты пока сомневаются и говорят, что инициатива неоднозначна. Дело в том, что если начнет распродаваться, к примеру, оборудование, которым владеет компания, — то не получится избежать сокращения самого производства или вообще закрытия фирмы, а значит, и увольнения ее сотрудников.