Общество 19 февраля 2024, 11:15 Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново Unsplash

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Генпрокуратура потребовала вернуть приватизированный Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС) государству. Об этом написал «Коммерсант».

Прокуратура сочла приватизацию предприятия, состоявшуюся в 1990-х годах, незаконной и повлекшей причинение ущерба национальным интересам и обороноспособности страны. По предварительным данным ведомства, решение о передаче акций приняли не уполномоченные на это лица и организации, кроме того, на это не было разрешения правительства. Россия как собственник не проводила приватизацию и не передавала права по владению и распоряжению имуществом завода.

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В Арбитражный суд обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками выступают АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект» и физлица — владельцы ценных бумаг. Их заподозрили в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями и дроблении имущественного комплекса завода. Кроме того, по версии генпрокуратуры, ответчики в 2010-х годах вывели активы завода в аффилированные организации.