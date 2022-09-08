Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением | 360°

Важное 08 сентября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением РИА «Новости»

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Прокурор Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры России направил в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители и профильные специалисты изучили архивные документы по фактам уничтожения ленинградцев во время Великой Отечественной войны.

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Блокада Ленинграда началась ровно 81 год назад, 8 сентября 1941 года, и длилась 872 дня. В обстреливаемом и полностью окруженном городе начался массовый голод. Бомбежки, а также голод и болезни унесли более миллиона жизней.

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Изложенные факты подтверждают свидетельства местных жителей, приговоры и архивные данные. Однако в ходе Нюрнбергского процесса в 1945–1946 годах правовую оценку уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады так и не дали.

Заявление подали в Санкт-Петербургский городской суд. Цель — защита национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, их родственников и потомков. Еще одна цель — доведение информации о жертвах оккупантов и карателей во время Великой Отечественной войны до мировой общественности, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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