Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Важное

08 сентября 2022, 10:12

Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением

Читать 360tv в

Прокурор Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры России направил в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители и профильные специалисты изучили архивные документы по фактам уничтожения ленинградцев во время Великой Отечественной войны.

Реклама

Блокада Ленинграда началась ровно 81 год назад, 8 сентября 1941 года, и длилась 872 дня. В обстреливаемом и полностью окруженном городе начался массовый голод. Бомбежки, а также голод и болезни унесли более миллиона жизней.

Реклама

Изложенные факты подтверждают свидетельства местных жителей, приговоры и архивные данные. Однако в ходе Нюрнбергского процесса в 1945–1946 годах правовую оценку уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады так и не дали.

Заявление подали в Санкт-Петербургский городской суд. Цель — защита национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, их родственников и потомков. Еще одна цель — доведение информации о жертвах оккупантов и карателей во время Великой Отечественной войны до мировой общественности, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура РФ

Ленинградская область

ВОВ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама