Генпрокуратура пообещала пресекать все нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в своем выступлении перед Советом Федерации рассказал о том, как надзорный орган отреагирует на отклонения от законодательства в грядущем процессе. Его слова привело агентство новостей «Москва».
«Если говорить о грядущем плебисците, то прокуроры будут жестко реагировать на попытки нарушить избирательное законодательство», — подчеркнул Краснов.
Генпрокурор напомнил, что в России в сфере избирательного права в прошлом году выявили порядка 100 тысяч нарушений.
Проголосовать за поправки к основному закону страны можно будет с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Новгородской области смогут сделать выбор дистанционно.
В процессе подготовки к голосованию активизировались мошенники. Они создают фейковые сайты в надежде похитить личные данные пользователей. Пока что на таких ресурсах размещают только какую-либо информацию, но ближе к дате голосования их тематика может кардинально измениться.