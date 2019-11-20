Генпрокуратура подключилась к проверкам после стрельбы в Благовещенске

Все учебные заведения Амурской области проверит прокуратура после трагедии в строительном колледже Благовещенска. Соответствующее поручение дал замгенерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Проверкой займется региональное ведомство вместе с уполномоченными ведомствами, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Ткачев на межведомственном совещании в Благовещенске заметил, что после произошедшего в местном колледже стали очевидны проблемы в сфере охраны жизни и здоровья учащихся и воспитанников. Кроме того, не все в порядке с профессиональной подготовкой педагогов и сотрудников ЧОПов. Внимание стоит обратить на меры по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений образования.

«Провести оперативно комплексные обследования состояния защищенности объектов образования, определить необходимый объем бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения», — привели в пресс-службе поручения Игоря Ткачева.

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В совещании участвовал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он рассказал, что решил уволить замминистра образования региона. В отношении других должностных лиц ведется служебное расследование.

Правительство Амурской области пересмотрит те части проекта бюджета на 2020 год, которые касаются финансирования мер безопасности. Средства могут перераспределить и в системе психологического и воспитательного сопровождения образовательного процесса.

Студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ пронес в учебное заведение ружье и устроил стрельбу 14 ноября. Погиб один учащийся, еще троим потребовалась госпитализация и операция. Сам стрелок покончил с собой в здании колледжа.