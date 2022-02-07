Генпрокуратура поддержала идею о праве регионов вводить доптребования для владельцев собак

Российская Генпрокуратура поддержала предложение наделить региональные власти правом устанавливать для владельцев собак дополнительные требования. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что требования должны учитывать местные культурные и исторические традиции, в том числе коренных жителей регионов.

«Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных», — говорится в сообщении.

Эта тема привлекла особое внимание общественности после участившихся случаев нападения бродячих собак на людей.