Общество 20 августа 2023, 12:29 Генпрокуратура подала в суд на Андрея Мельниченко Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства СИБЭКО Мельниченко РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в пользу государства акции компании СИБЭКО, принадлежащей миллиардеру Андрею Мельниченко. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По данным источника, судебное заседание пройдет 7 сентября. Истцом по делу указан заместитель генерального прокурора, фамилия пока неизвестна.

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Ответчиками по делу также стали «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и «Кузбассэнерго». Кроме того, в качестве третьего лица к производству привлекли Сибирскую генерирующую компанию.

Представитель Мельниченко рассказал, что иск получен, юристы начали работать с документами. От дальнейших комментариев по делу до заседания суда он отказался.

В апреле Мельниченко возглавил российский рейтинг Forbes как самый богатый человек в стране с состоянием в 25,2 миллиарда долларов, писал RT.