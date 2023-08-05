Общество 05 августа 2023, 16:49 Генпрокуратура подала иск к производителю оптики для российских танков Генпрокуратура потребовала изъять госимущество у производителя оптики для танков РФ РИА «Новости»

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Генпрокуратура подала иск к производителю прицельных систем и тепловизоров для танков — Ростовского оптико-механического завода (РАТМ) и его компаний-акционеров «СибМир» и «ИсНов». Судебный процесс может обернуться конфискацией имущества предприятия в пользу государства. Документ опубликовали на портале «Электронного правосудия».

В иске Генпрокуратура указала требование о возврате госимущества из незаконного владения. Причину подачи документа в суд в материалах дела не указали.

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Надзорное ведомство также потребовало наложить на время процесса обеспечительные меры на любые действия компаний, среди которых арест имущества, запрет на изменение данных в ЕГРЮЛ, в том числе ликвидацию. В четверг, 3 августа, арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры и назначил заседание на 29 августа.

Третьим лицом в иске стал Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ), занимающийся производством приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетехники, в том числе для танков «Армата».

В Генпрокуратуре отметили, что госсобственность, находящаяся у частных компаний, имеет стратегическое значение для безопасности РФ.

Ранее Генпрокуратура подвела итоги работы в первом полугодии. Одной из важнейших задач в ведомстве назвали нейтрализацию угроз конституционному строю и безопасности страны.