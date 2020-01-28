Генпрокуратура отменила экспертизы института Сербского по делу сестер Хачатурян

Тем временем дело сестер Хачатурян обрастает новыми тяжбами. Теперь в суд против бывшей супруги убитого Михаила Хачатуряна, Аурелии Дундук подала иск мать Михаила, Лариса Тодика. Бабушка сестер Хачатурян узнала, что вдова ее сына заявлялась на наследство, хотя публично при этом отказывалась от денег покойного.

«Дундук заявляла, что сестры и она не претендуют на наследство убитого. Однако истцами найден отказ в ходатайстве о претензии на наследство в общем порядке. То есть, как оказалось, слова Аурелии о том, что им не нужны деньги убитого Хачатуряна — ложь», — рассказала «360» адвокат Юлия Нитченко.

В качестве третьей стороны к делу привлекли Первый Канал. В его эфире Аурелия высказывалась о наследстве. Если иск о клевете удовлетворят, Первый канал может из третьей стороны превратиться в соответчика.

На сегодняшний процесс ни Дундук, ни ее представители не явились. Заседание отложили. По словам Юлии Нитченко, это неуважение к суду.

В убийстве Михаила Хачатуряна ранее признались трое его дочерей. Они утверждают, что не выдержали постоянных издевательств и насилия, которому их подвергал отец. Адвокаты говорят о самообороне девушек. Семья убитого Михаила намерена доказать, что девушки сговорились убить отца и сделали это хладнокровно и расчетливо. В конце января семья Хачатурян и их представители примут участие в пресс-конференции, в ходе которой намерены открыть все взаимные претензии. Встреча назначена на канале «360».