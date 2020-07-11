Генпрокуратура объявила причину гибели группы Дятлова в 1959 году

По словам начальника управления главного надзорного ведомства Андрея Курьякова, после лавины группа молодых людей не смогла найти палатку, так как была плохая видимость.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал Курьяков.

По его словам, с началом лавины группа разрезала стену палатки и ушла к каменной гряде, которая стала естественным ограничителем для сходящего снега.

Но после того, как туристы отошли на 50 метров, палатку найти уже не могли.

По словам Курьякова на месте провели эксперимент, когда участник пытался с закрытыми глазами найти оставленную палатку. Этого сделать не удалось даже с пониманием, в какой стороне она находится.

После того, как обнаружить оставленную палатку группа не смогла, люди спустились ниже, где разожгли костер. Пытались вернуться обратно, чтобы отыскать место стоянки, но из-за температуры в -40... -45 градусов просто замерзли.

«Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — подытожил заместитель руководителя регионального управления Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура начала новую проверку причины гибели туристической группы на перевале Дятлова после обращений родственников погибших и появления в СМИ множества новых материалов. Ведомство пообещало провести новые экспертизы на месте загадочных смертей членов группы с использованием современной техники и привлечением специалистов по геодезии и метеорологии.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла во время лыжного похода по Уралу в феврале 1959 года. Шесть человек скончались от переохлаждения, у троих нашли переломы. Этот случай оброс множеством мифов и легенд, начиная от отравления туристов и драки за девушку, заканчивая мистическими версиями.