Генпрокуратура объяснила просьбу лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Генпрокуратура попросила Госдуму разрешить проведение обысков у депутата КПРФ Валерия Рашкина и избрать ему меру пресечения из-за возможного воздействия на свидетелей. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В ходе заседания Госдумы он сообщил, что Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, начал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления и, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, сообщил ТАСС.

«[Это] необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса (о привлечении его к уголовной ответственности — прим. ред.)», — добавил Краснов.

В представлении, которое он внес в Госдуму, содержится просьба дать согласие на избрание депутату меры пресечения в виде запрета определенных действий. Помимо этого, Краснов обратился к нижней палате парламента с просьбой дать согласие на возбуждение против Рашкина дела о незаконной охоте, а также на проведение у него обысков.

«В своей совокупности полученные доказательства прямо указывают на совершение Рашкиным <…> незаконной охоты», — подчеркнул Краснов.

Он уточнил, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

Помимо этого, в представлении есть просьба дать согласие на привлечение Рашкина к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование после того, как его машину с тушей лося остановили в лесу.