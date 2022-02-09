Генпрокуратура назвала неэффективными действия властей по контролю бездомных собак

Проблема с отловом бездомных собак в России заинтересовала Генеральную прокуратуру. Об этом сообщили «Известия».

В ведомстве призвали прописать единые критерии немотивированной агрессии, в случае появления которых животное будет нельзя возвращать на улицу. Также там поддержали идею о наделении регионов правом самостоятельно устанавливать дополнительные требования, касающиеся выгула и содержания домашних животных.

«Анализ состояния законности в данной сфере показал низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти, государственного федерального, регионального и общественного контроля в области обращения с животными», — говорится в сообщении ведомства.

Проблема начала активно обсуждаться в январе после инцидента в Забайкалье, где стая бездомных собак насмерть загрызла девочку. Также громкие случаи нападения бродячих животных были зафиксированы этой зимой и в других регионах. Возмущенная общественность выступила с призывом разрешить отстрел, запрет на который действует в РФ в рамках закона «Об ответственном обращении с животными». Отдельные его положения, касающиеся деятельности приютов, вступили в силу в 2020 году.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, призывы пересмотреть закон и разрешить убивать собак в первую очередь несутся из регионов, которые даже не пытались исполнить закон и заняться строительством приютов.

«В Забайкалье этими вопросами занимается компания, у которой приют в Иркутске. Как можно, находясь в другом регионе, эффективно решать эти вопросы? А Бурятия за раз потратила в нарушение закона 30 млн рублей на убийство собак, хотя можно было построить на них приют», — рассказал он.

Опрошенные эксперты отметили, что новые поправки сами по себе не помогут улучшить ситуацию с безнадзорными животными. Основной причиной нынешних сложностей являются не пробелы в законодательстве, а неисполнение уже действующих норм.